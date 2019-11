Le prossime due puntate di Fate/Grand Order - Babylonia saranno episodi recap

Avevamo scoperto il numero degli episodi di Fate/Grand Order - Babylonia, ma non era ancora stato rivelato che due delle ventuno puntate sarebbero state dedicate ad un riassunto di quanto avvenuto nell'anime edito da Cloverworks.

A dare la notizia è stato l'account di Twitter @AIR_News01, che con un messaggio che potete trovare in calce alla notizia, avvisa i fan del celebre franchise che le puntate che andranno in onda il 21 e il 28 dicembre saranno dei riassunti della trama della serie. La programmazione riprenderà dopo le festività quindi, anche se i fan si sono lamentati della presenza di due episodi dedicati al recap dello show, questo mentre tutti gli appassionati sono ansiosi di scoprire come continueranno le vicende mostrate nell'anime.

L'opera è ancora inedita in Italia, mentre in America è presente nel catalogo del sito streaming Funimation NOW, nelle puntate di Babylonia seguiremo le avventure di Ritsuka e del suo fedele Servant Mash Kyrielight, i due saranno costretti a viaggiare nel tempo e a dirigersi nell'anno 2600 A.C per scongiurare il pericolo rappresentato dal re Solomon e il suo Graal corrotto. Se siete curiosi di scoprire l'anime ispirato al celebre gioco per cellulari, vi lasciamo con questo trailer di Fate/Grand Order - Babylonia, video sottotitolato in inglese e il cui prossimo episodio andrà in onda il 7 dicembre.