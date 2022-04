I prossimi anime di Studio MAPPA: quali sono i più attesi? Sfida tra giganti e motoseghe

Con l'ampliarsi del fenomeno di manga e anime, gli appassionati stanno facendo molta attenzione anche ad altri dettagli che prima erano ritenuti di poco conto o di scarso interesse per l'utente medio. Negli ultimi anni, col medium in evoluzione, molto fa anche il nome degli animatori di un anime. Studio MAPPA è stato uno di quelli con più traino.

Da oltre un decennio all'opera nel settore dell'animazione, Studio MAPPA si è distinto di recente grazie a diverse produzioni che hanno fatto il giro del mondo. Uno di questi nomi è l'adattamento di Jujutsu Kaisen, in 24 episodi e andato in scena tra 2020 e 2021. Fece scalpore nel 2020 anche il passaggio di consegne tra WIT e MAPPA per L'Attacco dei Giganti The Final Season, che proseguirà anche nel 2023. Lo studio ha quindi tra le mani tantissimi progetti che verranno pubblicati e trasmessi nei prossimi anni. Ma quali sono al momento gli anime più attesi di Studio MAPPA?

MyAnimeList ha provato a stilare una classifica degli anime di Studio MAPPA che gli spettatori non vedono l'ora di godersi. Con un post su Twitter, ha rivelato che in cima alla classifica c'è l'anime di Chainsaw Man, che vanta già 380.000 iscritti alla scheda. Segue poi la parte finale di Attack on Titan con 110.000 membri, il film di Yuri on Ice: Ice Adolescence con 80.000 membri, Jigokuraku al quarto posto con 45.000 membri e infine la seconda stagione di Jujutsu Kaisen con 33.000 membri.

Queste le prime cinque posizioni degli anime più attesi di Studio MAPPA, concordate con l'elenco o avreste preferito vedere altri titoli?