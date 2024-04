I prossimi capitoli di Boruto potrebbero essere importantissimi per un ritorno bomba

Dopo le bombe sganciate nei primissimi capitoli, Boruto: Two Blue Vortex ha comprensibilmente rallentato il ritmo, non senza concedersi comunque qualche succosa rivelazione. Proprio su questa scia, infatti, gli avvenimenti dell'ottavo capitolo potrebbero rendere il prossimo una vera bomba.

La storia di Blue Vortex potrebbe starci preparando ad un nuovo e attesissimo ritorno, che sarebbe davvero di aiuto ai ninja di Konoha contro l'avanzata degli Otsutsuki. Non sto parlando né di Naruto Uzumaki né di Sasuke Uchiha, però, bensì di... Kurama!

Gli indizi ce li fornisce direttamente il capitolo 8 di Boruto Two Blue Vortex: Jura, l'essere nato dall'Albero di Chakra grazie alle cellule del Decacoda, si reca a Konoha perché il suo obiettivo è conoscere Naruto. Ignorando che il Settimo Hokage è attualmente disperso, inizia però a seguire una traccia di chakra relativa ai Cercoteri, dunque simile alla sua, e si fionda verso l'individuo che la emana, convinto di trovarsi di fronte al suo target.

E invece, una volta raggiunta la fonte di tale potere, si ritrova davanti a niente meno che Himawari Uzumaki, la figlia secondogenita di Naruto e Hinata. Il capitolo termina così, lasciando intendere tra le righe che la ragazza potrebbe aver ereditato il potere dei Cercoteri che un tempo fu di Naruto. Ciò significa che Himawari potrebbe diventare la nuova Forza Portante di Kurama?

Che il padre, al momento del suo concepimento, le abbia trasmesso parte del proprio chakra demoniaco? Sarebbe una prospettiva interessante, soprattutto perché Masashi Kishimoto non ha mai approfondito la questione di un'eventuale eredità genetica per quanto riguarda i Cercoteri e le Forze Portanti. L'unica informazione che abbiamo è che il sigillo di una Forza Portante donna si indebolisce durante il parto, rischiando di provocare che il Demone prenda il sopravvento sul suo portatore.

Ricordiamo che Kurama aveva sacrificato la propria vita in seguito all'utilizzo della Modalità Baryon, durante lo scontro con Isshiki Otsutsuki, lasciando Naruto privo dell'immensa forza dell'Enneacoda. Che la nostra amata Volpe stia per fare il proprio ritorno? D'altronde, sembra che Himawari sia perfetta per farsi carico dell'eredità di Naruto.

