My Hero Academia e Boruto: i prossimi capitoli dei manga saranno decisivi?

Due dei principali battle shonen del momento stanno portando i loro protagonisti a vivere la battaglia più difficile mai affrontata. Scopriamo le similitudini tra gli archi narrativi dei manga di My Hero Academia e Boruto: Naruto Next Generations.

I prossimi capitoli delle due opere promettono scintille. Mentre Deku e gli altri eroi sembrano finalmente uscire vincitori dalla violenta battaglia con i villain, i ninja di Konoha stanno tentando di sopravvivere disperatamente all'attacco dell'Organizzazione Kara.

L'attuale arco narrativo di My Hero Academia ha portato entrambe le fazioni in battaglia a subire pesanti perdite. Con Shigaraki che ha finalmente ereditato i pieni poteri di All For One, abbiamo visto la caduta di numerosi eroi, come ad esempio Gran Torino. Tuttavia, anche l'Unione dei Villain naviga in acque poco sicure. Infatti, alcuni dei membri più importanti, tra cui Twice e Mr. Compress, protagonista di un gesto estremo in My Hero Academia, hanno salutato definitivamente i lettori.



Anche i ninja della Foglia di Boruto: Naruto Next Generations stanno affrontando un duro scontro. In seguito all'arrivo di Jigen, rivelatosi il contenitore di Isshiki Otsutsuki, Sasuke e Boruto sono stati messi al tappeto. Solamente la nuova modalità Baryon di Naruto ha potuto contrastare questo temibile avversario. Tuttavia, potrebbe pagare con la vita i suoi nuovi poteri.

Dunque, le attuali saghe di My Hero Academia e Boruto: Naruto Next Generations hanno cambiato radicalmente il prosieguo delle avventure dei protagonisti. Colpi di scena a non finire nei primi spoiler del capitolo 295 di My Hero Academia. Non perdetevi la battaglia immaginaria tra Sasuke Uchiha e Deku di My Hero Academia.