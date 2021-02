Il prossimo Dio della Distruzione di Dragon Ball Super? Una fanart sceglie Arale!

Con il ritorno della saga di Dragon Ball Z e in particolare col film che portò l'inizio di un nuovo universo e meccaniche, abbiamo conosciuto gli Dei della Distruzione e gli Angeli che li accompagnano, entità che si trovano quasi in cima alla piramide divina del mondo di Dragon Ball Super.

Ogni universo ha il proprio Dio della Distruzione e li abbiamo visti quasi tutti dopo l'arco del Torneo del Potere di Dragon Ball Super. Questi esseri hanno poteri particolari e possono distruggere in breve tempo un pianeta o altri viventi. Con gli ultimi sviluppi della saga, molti fan pensano che sarà Vegeta il prossimo Dio della Distruzione dell'Universo 7, quello principale dei protagonisti.

Eppure secondo un fan, in quest'universo potrebbe esserci un altro personaggio particolare e adatto per il ruolo. A sorpresa, Bigbody9277 mette in mostra la sua illustrazione su Twitter presentando una Arale Dea della Distruzione al posto di Beerus. La robottina protagonista di Dr. Slump, precedente manga di Akira Toriyama, era dotata di una forza spropositata e apparì brevemente anche in Dragon Ball, durante la saga del Fiocco Rosso. Al suo fianco, c'è anche Mangi, l'esserino volante che però nel manga è conosciuto col nome di Gacchan.

Come vedreste la vivace robot al fianco di Whis?