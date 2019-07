Il prossimo episodio di ONE PIECE vedrà il ritorno di Ace

ONE PIECE da pochi episodi è partito con l'arco narrativo di Wanokuni. Questo ha già portato in dote alla serie animata nuovi personaggi e nuove storie che collegano eventi vecchi e nuovi. L'inserimento del personaggio di Tama ha però portato con sé alcuni effetti imprevisti, tra cui il ricordo di una figura molto apprezzata e importante.

Scomparso da tantissimi episodi, Portgas D. Ace farà il suo ritorno in ONE PIECE. Infatti, il personaggio è apparso nell'anteprima dell'episodio 894 che potete vedere in alto alla notizia e che mostra un legame particolare che l'ex pirata di Barbabianca aveva con la terra dei samurai. Ovviamente, Ace si presenta con un nuovo character design. L'episodio 894 della serie si intitolerà "Arriverà! La leggenda di Ace nella terra di Wanokuni!" e implica già eventi non molto piacevoli.

Infatti, l'anteprima dell'episodio mostra il legame che si è formato tra la piccola O-Tama e il pirata Ace anni prima degli attuali eventi ma anche la promessa che il fratello di Rufy ha fatto alla piccola, giurando di tornare sull'isola. Il sapere che Ace è morto sicuramente non gioverà all'aspirante kunoichi, convinta che il suo "fratellone" sarebbe tornato.

ONE PIECE episodio 894 sarà l'ultimo prima di due episodi speciali che saranno messi in onda il 28 luglio e il 4 agosto dedicati al film ONE PIECE: Stampede. Siete contenti di rivedere, dopo così tanto tempo, Portgas D. Ace nuovamente in ONE PIECE?