E se il prossimo film di Dragon Ball Super non fosse incentrato su Goku e Vegeta?

C'era un tempo in cui non era un problema mettere da parte personaggi come Goku e Vegeta. Il saiyan protagonista non ha partecipato a varie fasi delle saghe di Dragon Ball Z e ha avuto ruoli di poco rilievo in film dove il ruolo di protagonista è stato assunto da Gohan. In Dragon Ball Super questa sembra non essere più una possibilità.

La saga di Majin Bu sembra infatti aver obbligato il brand a imperniare tutta la sua storia su Goku e Vegeta. Con i film degli anni 2010 prima e con la serie animata di Dragon Ball Super poi, i due saiyan non hanno lasciato respiro a tutto il resto del parco personaggi. Accadrà lo stesso nel film del 2022 di Dragon Ball Super?

Probabilmente sì, ma proviamo a immaginare uno scenario diverso. Archiviando la possibilità di vedere Yamoshi e quindi il passato dei saiyan, immaginiamo che Goku e Vegeta siano lontani dalla Terra per allenarsi con Beerus e Whis, mentre una minaccia si avvicina alla Terra. Stavolta toccherà quindi a Gohan, Piccolo, Goten, Trunks e gli altri personaggi di Dragon Ball Super tornare a combattere, un po' come si è visto per certe fasi della saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica.

Con una scelta del genere si potrebbero riesplorare le meccaniche e le storie di alcuni dei vecchi film come la battaglia con Bojack o con un nuovo nemico che sia però alla portata dei guerrieri Z. Rivedremmo Gohan Supremo e la fusione in Gotenks, permettendo così di riesplorare la nuova mentalità dei vecchi personaggi messi in ombra da Goku e Vegeta. Chissà se è una delle idee prese in considerazione da Toriyama, nonostante il brand ormai Goku centrico.