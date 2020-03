Il prossimo film del regista di Weathering With You e Your Name sarà 'angosciante'

Makoto Shinkai è un uomo a cui non piace stare con le mani in tasca, seppur le sue creazioni siano veri e propri successi al botteghino. Basti pensare, infatti, che Weathering With You è tra i 5 film più redditizi della storia dell'animazione nipponica, alle spalle di alcuni mostri sacri del settore diretti da Hayao Miyazaki.

Recentemente, in un'intervista, il sensei ha rivelato di essere già a lavoro sul suo prossimo film, seppur più a livello concettuale che pratico. Shinkai, infatti, avrebbe rivelato quanto segue:

"Ci ho pensato [riguardo a un nuovo film], e più o meno ho capito che direzione debba prendere, ma non è ancora al punto da poterne parlare liberamente. Posso dirvi, però, che è qualcosa che mi ha angosciato particolarmente."

Dopodiché, il regista si è soffermato sulla possibilità di realizzare un film ogni tre anni:

"Penso che se riusciremo a realizzare un film ogni tre anni il pubblico riuscirà a restare al passo senza che io mi arrenda. Il problema, infatti, è se io riuscirò a rilasciare qualcosa entro tre anni, e data la situazione attuale non ne sono così sicuro. Farò del mio meglio."

Infine, Makoto Shinkai ne ha approfittato per ringraziare i fan delle critiche a Your Name, senza le quali non avrebbe capito in che direzione dirigere Weathering With You. Propio quest'ultimo film, infatti, ha fatto sentire il regista "in dovere di farlo", e per questo è soddisfatto nonostante le opinioni contrastanti della critica. Vi ricordiamo, a tal proposito, che è disponibile tra le nostre pagine la Recensione di Weathering With You.

E voi, invece, che aspettative avete per il prossimo film di Shinkai? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, nell'apposito spazio qua sotto.