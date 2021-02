La protagonista di The Saint's Magic Power is Omnipotent si mostra nel nuovo trailer

Attraverso il sito ufficiale dell'anime sono state pubblicate svariate informazioni riguardanti The Saint's Magic Power is Omnipotent. Vediamo insieme il nuovo trailer e scopriamo il cast ed i membri dello staff di produzione.

L'opera è tratta da una serie di light novel scritte da Yuka Tachibana e disegnate da Yasuyuki Shuri, pubblicate su un sito web nel 2016 e successivamente in versione cartacea a partire dal 2017. Esse narrano le avventure di un'impiegata di nome Sei Takanashi. La ventenne viene evocata in un mondo fantasy per adempiere al ruolo di santa e bandire la magia oscura, tuttavia la ragazza inizierà ben presto a sfruttare i propri poteri per aprire un negozio di pozioni e cosmetici.

Grazie al trailer riportato in copertina alla news possiamo dare uno sguardo agli svariati luoghi che appariranno nell'anime e, prima dell'apparizione del titolo, viene inoltre mostrata la protagonista. Al termine del video si leggono i nomi dei membri del cast:

Yui Ishikawa è Sei Takanashi ,

, Takahiro Sakurai è Albert Hawke,

Takuya Eguchi è Johan Valdec,

Yūsuke Kobayashi è Yuri Drewes,

Taku Yashiro è Jude.

La trasposizione animata, prodotta da Diomedéa, è diretta dallo stesso regista dell'adattamento di Domestic Girlfriend, ovvero Shouta Ihata, la sceneggiatura è stata invece affidata a Wataru Watari, già autore della light novel Oregairu, di cui ricordo che il trailer del nuovo OVA ha fatto infuriare i fan.

Altri dettagli riguardano il character design, affidato a Masakazu Ishikawa, e le musiche che verranno composte da Kenichi Kuroda. Inoltre la opening, Blessing, verrà cantata da Aira Yuuki mentre la ending, dal titolo Page for Tomorrow sarà intonata dal gruppo NOW ON AIR.

