Quali sono le protagoniste anime più amate? La top 8 del'ultimo periodo

Come recita l'iconica frase attribuita alla scrittrice britannica Virginia Woolf, "Dietro ogni grande uomo c'è sempre una grande donna". Ciò, non vale solamente nella vita reale, ma anche nel mondo degli anime. Senza Chichi non ci sarebbe Goku e senza Hinata, Naruto non sarebbe lo stesso. Ma quali sono le protagoniste più amate dell'ultimo periodo?

Il rinomato portale giapponese Anime!Anime! ha recentemente indetto un sondaggio nel quale veniva chiesto quali fossero le protagoniste anime femminili più apprezzate della stagione autunnale 2021. L'utenza, che ha risposta con gran fervore all'indagine, ha incoronato un'assoluta novità nel campo degli anime, l'eroina del nuovo, acclamato lavoro dello Studio MAPPA e di Madhouse.



Tra le protagoniste femminili degli anime in corsa tra i mesi di ottobre e dicembre 2021, la più amata pare essere Destiny, la musicart di Takt Op. Destinty. Alle sue spalle si è classificata Shouko Komi, la silenziosa protagonista di Komi Can't Communicate, il tanto discusso anime di Netflix. L'ultimo gradino del podio è stato agguantato da Miko Yotsuya, personaggio principale di Mieruko-chan.

A Nezuko Kamado spetta solamente la sesta posizione. Questa non è però una sorpresa. Demon Slayer Stagione 2 è appena cominciato con l'adattamento degli eventi del film Mugen Train. Non appena ci sarà il "vero" avvio, la dolce Nezuko scalerà sicuramente diverse posizioni.

Nei prossimi mesi questa classifica subirà certamente grandi cambiamenti. Nella top 8 irromperanno infatti eroine come Jolyne Kujo di JoJo Stone Ocean e Mikasa Ackerman di L'Attacco dei Giganti 4 - Parte 2. Secondo voi, quale protagonista femminile merita lo scettro di più amata? Vi lasciamo agli anime perfetti per un live-action e al calo subito nel 2020 dall'industria anime.