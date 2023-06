Quali sono i protagonisti più amati dai lettori dei propri manga? I sondaggi di popolarità

Ogni rivista lancia dei sondaggi di popolarità per celebrare i propri manga più famosi e venduti, con una base di lettori molto ampia. Spesso annunciati con copertine e pagine a colori, questi sondaggi permettono ai lettori di decidere quali sono i personaggi più popolari di un determinato manga. Riviste come Weekly Shonen Jump ne fanno spesso.

Ovviamente non è l'unica rivista a farli, tuttavia questi sono i sondaggi di popolarità dei personaggi che fanno parlare più di sé. Un utente su Reddit ha raggruppato i protagonisti degli shonen più famosi e le loro controparti femminili per mostrare quali sono le loro posizioni in questi sondaggi di popolarità.

Come si vede dall'immagine in basso, il protagonista con la media perfetta è Monkey D. Rufy di ONE PIECE. Soltanto primi posti per il pirata col cappello di paglia, mentre diversa la situazione di Nami che è sempre oscillata tra le posizioni della top 10, fermandosi ultimamente al terzo posto. Situazione simile per gli altri due shonen che hanno fatto la storia: Naruto e Bleach. Il ninja biondo è sempre stato in top 2 tranne una volta, lo shinigami ha ben tre primi posti e un terzo posto. Sul fronte femminile, invece, sia Sakura che Inoue non hanno ottenuto risultati splendidi.

Tra i manga più giovani ci sono invece My Hero Academia e Black Clover, che hanno i protagonisti principalmente in top 3 ma, dal lato femminile, se Ochako Uraraka non vanta ottimi posizionamenti, finendo anche fuori dalla top 10, ultimamente Noelle è salita alla ribalta rubando le prime posizioni. Atipica la situazione di Chainsaw Man, dove Power scalza Denji più volte: il protagonista motosega finisce addirittura quinto. Uno sguardo anche a L'Attacco dei Giganti, l'unico manga non di Shonen Jump in questo elenco, dove Eren è prima secondo, poi terzo, quarto e quarto, mentre Mikasa finisce sempre in posizioni inferiori.

Ecco invece quali sono i personaggi di ONE PIECE più amati nel mondo, stessa operazione che è stata poi fatta qualche mese fa con il sondaggio mondiale di Naruto.