I protagonisti all'Aniplex Online Fest 2022: Fate/strange Fake e tanti altri

Con un programma ricco di grandi titoli l'Aniplex Online Festival 2022 era un delle manifestazioni più attese di questo periodo. Scopriamo tutte le serie anime di cui si è parlato nel corso dell'evento.

In presenza e in live streaming, il 24 settembre si è svolto l'Aniplex Anime Fest 2022,che ha portato con sé una miriade di notizie e informazioni sugli anime in uscita nel prossimo periodo. Nel corso della manifestazione è stato rilasciato un promozionale per l'adattamento della Guerra Millenaria di Bleach, ma anche un trailer ufficiale di Kenshin Samurai Vagabondo. Tra i grandi protagonisti c'erano anche Mashle: Muscle and Magic, Solo Leveling, NieR: Automata e Bunny Girl Senpai Stagione 2.

All'Aniplex Online Fest 2022 si è però anche parlato di Ayakashi Triangle, di cui è stato rilasciato un secondo poster. L'anime prodotto da CONNECT Studios debutterà nel gennaio 2023. Nell'aprile 2023 esordirà invece Saint Cecilia and Pastor Lawrence, di cui è stato diffuso un nuovo video promozionale.

È stato poi pubblicato un trailer per Fate/strange Fake -Whispers of Dawn-, spin-off di Ryohgo Narita che sarà presentato in anteprima il 31 dicembre. Sono poi stati anche rilasciati filmati promozionali per ATRI: My Dear Moments, My Love Story with Yamada-kun at Lv999, Tomo-chan is a Girl, The Misfit of Demon King Academy II e Raven of the Inner Place.