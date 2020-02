Uno dei protagonisti di Black Clover è in fin di vita, il capitolo 238 annuncia la morte?

Black Clover ha portato avanti la storia di Asta, ma il racconto creato da Yuki Tabata non ruota solo intorno a lui: ci sono tanti personaggi inseriti e nel tempo molti di questi sono diventati veri e propri protagonisti. Uno di questi, presente fin dalle prime fasi del manga, sembra essere andato incontro a un brutto destino nel capitolo 238.

Ora in mano al K-Studio, Black Clover ha da poco iniziato una nuova saga, facendo iniziare una guerra contro il regno di Spade. Mentre Asta è ancora nella zona franca a salvare, con l'aiuto del regno di Hearts, tutte le vittime della guerra del regno di Spade, al quartier generale del Golden Dawn sta andando in scena una battaglia con tante vittime.

La triade oscura ha fatto il suo ingresso nel regno di Clover e ha messo a ferro e fuoco la zona, riuscendo a rendere inoffensivo anche William Vangeance. Yuno riesce ad intervenire in tempo per salvare molti suoi commilitoni, ma l'attacco del capo del gruppo sembra essere troppo pure per lui. Sfruttando solo metà del potere demoniaco che possiede, Zenon ha utilizzato la magia d'ossa e ferito mortalmente ogni membro del Golden Dawn. Sul finale del capitolo 258, Yuno è a terra con una spada conficcata nel petto, con lo sguardo assente.

Uno dei personaggi di Black Clover più longevi potrebbe quindi essere giunto al capolinea. Ciò è successo poco dopo la scoperta delle vere origini di Yuno e del suo potere, Tabata si è davvero liberato di un protagonista così importante?