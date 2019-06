I protagonisti di Evangelion diventano dei Millennials per una rivista!

Secondo molti, i cosiddetti "Millennials", sono considerabili una piaga, in grado di rovinare tutto ciò con cui entrano in contatto. Ovviamente stiamo esagerando, ma il paragone con Shinji Ikari e Asuka Langley, i due protagonisti della storica serie animata Neon Genesis Evangelion, può non essere così difficile da trovare.

Infatti, anche i due personaggi in qualche modo hanno rovinato il mondo in cui si trovavano. Mentre ricordiamo che Neon Genesis Evangelion è in arrivo su Netflix e il web ironizza sulla dicitura "Netflix Orginal", il sito di informazione Otaku USA Magazine ha notato che un imminente periodico giapponese ha reimmaginato la coppia di piloti nei panni di due millennisals, per promuovere l'arrivo di una borsa chiama "Lance of Longinus".

Ovviamente la fanbase della serie si è divisa e le critiche non hanno tardato ad arrivare. È facile immaginare le motivazioni di chi non ha apprezzato il copertina della rivista, tuttavia può risultare un successo, per gli appassionati di anime e manga, vedere i due protagonisti di Evangelion su una rivista che tratta principalmente di moda.

Infine, vi ricordiamo che di recente è stato pubblicato il teaser del crossover Neon Genesis Evangelion vs Godzilla, la nuova attrazione in arrivo presso gli Universal Studios Japan, mentre la doppiatrice di Shinji ha raccontato di essere stata molestata.