I protagonisti di Food Wars stagione 5 si uniscono nella prima key visual

Molti appassionati di Food Wars: Shokugeki no Soma credevano che la quarta stagione dell'anime sarebbe stata l'ultima. Il manga si è concluso da diversi mesi, perdendo pian piano popolarità, mentre la storia della stagione 4 di Food Wars si sarebbe conclusa in un punto tale da permettere di tirare le fila e chiudere l'intera opera.

I fan possono però tirare un respiro di sollievo dato che è stata annunciata la quinta stagione di Food Wars. Non solo questo, perché, nonostante la quarta stagione si concluderà a gennaio con 15 episodi totali, Food Wars 5 arriverà pochi mesi dopo, ad aprile 2020. Pertanto, la produzione è già attiva e ha distribuito le prime immagini promozionali durante la Jump Festa.

Dopo l'arco attualmente in corso, Food Wars: Shokugeki no Soma lancerà Yukihira e gli altri studenti in una nuova competizione. La serie si intitolerà ufficialmente "Food Wars: Gou no Sara", ovvero quinta portata, ed è stata pubblicata la prima key visual che potete vedere in calce. Soma, Erina, Megumi, Takumi, Hayama, Alice e Kurokiba sono i personaggi mostrati in un prato ricco di sakura, i famosi boccioli di ciliegio giapponese. Come proseguirà la carriera culinaria dei ragazzi?

Food Wars: Shokugeki no Soma ha visto concludersi il manga nel corso del 2019, mentre in Italia è ancora in corso di pubblicazione da parte di Goen.