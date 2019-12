I protagonisti di Kingdom avranno un design diverso nella terza stagione

Abbiamo scoperto le ultime informazioni sulla terza stagione di Kingdom, trasposizione animata dell'omonima opera di Yasuhisa Hara, adesso l'account di Twitter della serie ci permette di vedere per la prima volta il nuovo design dei protagonisti.

Una loro anteprima si mostra nel tweet presente in calce alla notizia, qui i fan della serie hanno riconosciuto subito Xin, Ei Sei e Ka Ryo Ten, personaggi principali conosciuti nei numerosi volumi del manga pubblicato per la prima volta in Giappone nel 2006 e composto da oltre 50 numeri.

Così dopo un'attesa di oltre sei anni, in quanto la seconda stagione della serie è andata in onda nel corso del 2013, mancano ormai pochissimi mesi alla messa in onda delle puntate inedite ambientate nella Cina del 245 a.C., momento conosciuto come il "Periodo degli stati combattenti". In particolare seguiremo le gesta di Xin mentre lotta per il regno di Quin.

Ad occuparsi della trasposizione animata sarà lo studio Signpost, la regia sarà curata da Kenichi Imaizumi mentre la sceneggiatura sarà opera di Noboru Takagi, anche l'autore del manga sarà presente durante i lavori delle puntate. Se volete dare un primo sguardo alla serie vi presentiamo la key visual di Kingdom, anime che sarà disponibile nel territorio giapponese a partire dal prossimo aprile 2020.