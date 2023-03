Quali sono stati i protagonisti manga più amati del 2022? Una classifica a sorpresa

Il 2022 è stata un'annata molto importante per il medium. La popolarità dell'industria animata è cresciuta in Giappone grazie a diverse novità di prestigio e a incredibili ritorni, mentre le vendite di manga sono lievitate regolarmente. Ma quali sono stati i personaggi manga più amati dell'anno?

La cerimonia di premiazione dei Magademy Awards 2022 ha premiato sei dei protagonisti più apprezzati dell'ultimo anno. Saranno state vecchie glorie come Luffy o Goku a ottenere questi riconoscimenti, oppure protagonisti di nuova generazione come Midoriya e Boruto? Nessuno tra questi, in realtà.

La passata edizione dei Magademy Awards premiò protagonisti del calibro di Mikey da Tokyo Revengers e Guts da Berserk, ma quest'anno invece? A vincere le sei categorie in lizza per i Magademy Awards 2022 sono stati:

Miglior protagonista maschile: Dai Miyamoto da Blue Giant Explorere, Shinichi Ishizuka;

Miglior protagonista femminile: Inori Yuitsuka da Medalist, Tsurumaikada's;

Miglior personaggio maschile non protagonista: Chifuyu Matsuno da Tokyo Revengers , Ken Wakui;

, Ken Wakui; Miglior personaggio femminile non protagonista: Ai Haibara da Detective Conan , Gosho Aoyama;

, Gosho Aoyama; Miglior esordiente: Rudo da Gachiakuta, Kei Urana;

Premio speciale della giuria: Chiikawa da Chiikawa, Nagano.

Questa classifica premia due nomi illustri, quelli di Chifuyu e Ai Haibara da Tokyo Revengers e Detective Conan, ma voi invece chi avreste premiato? Fateci sapere la vostra personalissima classifica. A proposito di classifiche, ecco la best girl degli anime del 2022.