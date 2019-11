I protagonisti del nuovo OVA dedicato ad Haikyu! si mostrano in un ricco trailer

Il franchise di Haikyu! non potrebbe essere più vivo di così, con il manga oramai nel pieno del suo arco narrativo finale nel mentre che l'adattamento anime si appresta a presentare al pubblico la sua quarta stagione, attualmente attesa per il 2020, con grande gioia di tutti i fan desiderosi di rivedere la squadra di Karasuno.

Per rimarcare il grande successo riscosso, basti anche solo pensare che Haikyu è divenuto partner della nazionale giapponese. Come se tutto questo non fosse però già abbastanza, tempo addietro era stato rivelato che l'opera avrebbe visto anche il sopraggiungere di due OVA pensati per collegare la terza con la quarta stagione, due episodi speciali largamente attesi dai fan. Ebbene, lo staff al lavoro sulla produzione ha pubblicato un nuovo trailer dedicato al primo OVA, intitolato Haikyuu: Land vs Sky, e mette in mostra varie scene della puntata.

In particolare, il video mette chiaramente in mostra i giocatori della Nekoma High School e della Fukurodani Academy. Nel minestrone, però, non hanno mancato di fare la loro apparizione la Nohebi Academy e la Itachiyama Academy, le cui squadre si stanno preparando per una nuova sfida. Tutti e quattro i team dovranno infatti competere per ottenere un posto all'interno delle Nazionali.

Il primo OVA sarà venduto durante il Jump Festa 2020 che si terrà in Giappone tra il 21 e il 22 dicembre. Una volta concluso l'evento, verrà infine messo ufficialmente in vendita nel corso di gennaio 2020. Inoltre, coloro i quali prenoteranno l'OVA dall'estero, otterranno in regalo varie chicche esclusive tra cui figurano un poster, uno zaino a tema e altro ancora.

Nel corso di queste ultime settimane, inoltre, lo staff al lavoro sull'opera ha svelato due nuovi personaggi aggiuntisi al cast di Haikyu.