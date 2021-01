I protagonisti di ONE PIECE diventano poster vintage: le eccezionali fanart di Vinu

La fantasia dei fan spesso non ha limiti e ciò porta a realizzazioni che in pochi sarebbero riusciti a immaginare. Mentre molti si cimentano nel mondo dei cosplay, tra cui la nostrana Alessia Magliocca con un cosplay di Yamato, un fan di ONE PIECE ha deciso di presentare i protagonisti della ciurma di cappello di paglia ma in una nuova veste.

L'illustratore conosciuto su Instagram col nickname Vinu.tun ha deciso di riprodurre i Mugiwara con un look vintage, come se fossero dei modelli di tempi ormai andati e posassero su varie riviste per sponsorizzare i prodotti con le modalità degli anni '70 e '80.

In basso possiamo vedere, in ordine, Zoro, Sanji, Nami, Chopper e Franky in questa chiave vintage. Lo spadaccino dai capelli verdi non poteva che essere uno sponsor per una marca di birra, compiaciuto mentre ha davanti ben tre tipi di boccali; Sanji invece fuma spensieratamente la marca di sigarette Vinsmoke; la bellissima Nami con i suoi sempre fluenti capelli arancioni invece si concentra sui mandarini e su un succo d'arancia; a differenza degli altri, Chopper è il protagonista di un film horror che mostra entrambe le sue forme, quasi a richiamare il dottor Jekyll e mister Hyde; infine che Franky che ovviamente mette in risalto la Cutty Cola che usa per sostentarsi.

Manca il protagonista di ONE PIECE che probabilmente avrebbe fatto da sponsor per qualche ristorante di carne. Vi piacciono queste fan art vintage di ONE PIECE? Un'altra fan art ha invece trasformato Chopper in un mink.