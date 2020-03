Quali protagonisti per The Four Knights of Apocalypse? Ecco i possibili personaggi

The Seven Deadly Sins termina. Dopo sette anni, Nakaba Suzuki sta infatti per portare a compimento la sua opera con Meliodas ed Elizabeth protagonisti. Il capitolo conclusivo sarà il 346, in uscita su Weekly Shonen Magazine il prossimo 25 aprile. Eppure la storia di questo mondo britannico non si concluderà qui.

A sorpresa è stato infatti annunciato un sequel intitolato "The Four Knights of Apocalypse", ovvero I quattro cavalieri dell'Apocalisse. Si passa quindi da sette a quattro personaggi di spicco per il sequel di The Seven Deadly Sins, ma quali saranno i protagonisti di questa nuova saga? Come i fan sapranno, nello scorso capitolo di The Seven Deadly Sins sono stati anticipati gli ingressi dei giovani Tristano e Lancillotto, figli rispettivamente di Meliodas e Ban.

Il duo potrebbe far parte di questo gruppo di cavalieri, insieme alle loro controparti del ciclo arturiano: Isotta e Ginevra. Le due donne potrebbero quindi completare questo quartetto che prende il nome dai famosi cavalieri dell'Apocalisse, ovvero Guerra, Carestia, Pestilenza e Morte. Nomi poco edificanti come quelli dei sette peccati capitali, ma che costituirebbero il nucleo di protagonisti delle nuove storie. Lo sfondo di The Four Knights of Apocalypse sarebbe ancora una volta quello di Britannia e i personaggi potrebbero dover affrontare le sfide che il Caos, forza presentata negli ultimi capitoli e posseduta da Artù, gli porrà dinanzi. Al loro fianco potrebbe anche esserci qualche personaggio della vecchia serie come Merlin.

Ovviamente per avere dettagli certi bisognerà aspettare, ma Nakaba Suzuki prenderà sicuramente altri elementi dal Ciclo Arturiano come fatto per la serie principale. Siete pronti anche a vedere degli eventuali cavalieri della tavola rotonda in The Four Knights of Apocalypse?