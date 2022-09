Proteggere il Re: il significato delle ultime parole di Asuma in Naruto Shippuden

Sia l'anime che il manga di Naruto sono giunti al termine diversi anni fa. Nonostante ciò, certe scene provocano la pelle d'oca come se le si stessero vivendo per la prima volta. Una delle suddette è la morte del maestro Asuma Sarutobi. Ricordate quali furono le sue ultime parole?

Recentemente la serie manga di Naruto ha celebrato il 23esimo anniversario dalla pubblicazione del primissimo capitolo. Da quelle pagine introduttive, Masashi Kishimoto ha portato i suoi lettori a vivere un'esperienza tanto avvincente, quanto ricca d'insegnamenti. Uno dei più significativi proviene dal maestro Asuma Sarutobi. Cosa significa il suo concetto di "proteggere il Re" in Naruto Shippuden?

Durante la Saga di Hidan e Kakuzu: i distruttori immortali, Asuma, assieme a Shikamaru, Kotetsu e Izumo, viene inviato in missione per intercettare i due membri dell'Organizzazione Alba. Lo scontro si rivelerà per lui mortale, poiché uccidere sia Hidan che Kakuzu pare sia impossibile.

Prima di perire per mano di Hidan, Asuma ci regala una delle scene più tragiche, emozionanti e leggendarie di tutta l'opera. Salutando il suo allievo prediletto Shikamaru Nara, all'orecchio gli sussurra il significato di "proteggere il re". Queste parole di Asuma sono state tramandate anche in Boruto: Naruto Next Generations.

In Naruto la Volontà del Fuoco è un concetto ricorrente per cui l'amore è la vera chiave per la pace. Questa filosofia, tramandata dal primo Hokage Hashirama, è radicata in ogni singolo shinobi di Konoha. Per il terzo Hokage Hiruzen Sarutobi la Volontà del Fuoco dona ai ninja della Foglia la forza di continuare a combattere contro ogni ostacolo per il bene del villaggio stesso.

Per Asuma Sarutobi, la Volontà del Fuoco muta nel concetto di "proteggere il re". Inizialmente, quando ne fece cenno a Shikamaru, costui credeva erroneamente che il re fosse l'Hokage e che lo si dovesse difendere a qualsiasi costo come nel gioco dello shogi. È solamente quando Asuma muore che il leader del Team 10 comprende il significato di quelle parole. Il Re di cui parla Asuma sono i bambini di Konoha, coloro che vanno difesi per il bene delle generazioni future.