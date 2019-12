La prova di Oden in ONE PIECE si guadagna il rispetto dell'imperatore

Il desiderio più grande di Oden Kozuki è sempre stato quello di andare per mare. Fin da quando era piccolo, il futuro shogun di Wanokuni ha tentato in ogni modo di allontanarsi dall'isola, a suo modo di vedere troppo chiusa al mondo. I recenti capitoli di ONE PIECE hanno finalmente visto Oden mettere piede lontano dalla sua terra natia.

Oden ha formato il suo gruppo di samurai grazie alla sua forza e al suo modo di fare, conquistando la regione selvaggia di Kuri e diventandone il daimyo. Ma doveva ancora riuscire a salpare dall'isola e ciò gli è permesso grazie all'arrivo di Barbabianca. L'imperatore arriva a Wanokuni con la sua ciurma e la maestosa Moby Dick e ingaggia dopo breve tempo una battaglia con Oden.

Dopo aver rifiutato di far salire sulla nave quest'ultimo, Barbabianca salpa in segreto per evitare altri problemi dal noto samurai. Tuttavia Oden aveva subodorato la situazione, agganciandosi alla catena della nave. Anche Izo aveva capito cosa sarebbe successo, tentando di bloccare il proprio signore senza successo, venendo anche lui trascinato dalle correnti.

Barbabianca salva Izo ma lascia Oden attaccato alla catena, obbligandolo a resistere per ben tre giorni lì prima di accettarlo in ciurma. Il Kozuki accetta felice, avendo finalmente la possibilità di andarsene, ma quasi al termine del tempo dato decide di lasciar andare la presa per salvare la sua futura moglie Toki. Il gesto verrà notato da Barbabianca che decide comunque di accogliere il nuovo membro sulla sua nave.

Questo viaggio consentirà ai fan di esplorare tanti avvenimenti passati di ONE PIECE, e l'ultima pagina con il Re dei Pirati fa presagire grandi sviluppi.