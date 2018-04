PSYCHO-PASS 2 e Granblue Fantasy tra le novità Planet Manga annunciate al Napoli Comicon

In occasione del Napoli Comicon 2018, Planet Manga, divisione di Panini Comics, ha annunciato tutte le opere che raggiungeranno le edicole e le fumetterie del nostro paese nella seconda metà dell’anno corrente. Pronti a scoprire le novità previste per l’estate e l’autunno 2018?

Si comincia ad agosto, mese in cui vedremo approdare in Italia il primo volumetto (di cinque) di PSYCHO-PASS 2 di Saru Hashino, ossia l’adattamento cartaceo del sequel diretto di PSYCHO-PASS. Dopo le storie dedicate a Shinya Kogami e ad Akane Tsunemori, l’ispettrice al comando dell’Unità 1 dovrà continuare la sua lotta contro i criminali che vorrebbero distruggere il sistema creato con l’introduzione del Sybil System. La serie sarà rilasciata a cadenza bimestrale in edicola e fumetteria, per soli 4,50€ a volume.



Nel mese di settembre, invece, potremo leggere il primo volume di Resident Evil - Heavenly Island, una nuova incarnazione della famosissima saga targata Capcom che per l’occasione ci porterà su un’isola per assistere alla sfida tenuta da tante bellissime ragazze in costume da bagno. La fan-favorite Claire Redfield dovrà investigare sul mistero locale. Composto da 5 volumi, il fumetto sarà proposto a cadenza mensile in fumetteria e sullo store online dell’editore. I volumi presenteranno sovraccoperta e saranno venduti a 6,50€ ciascuno.



Scritto da Makoto Fuugetsu e disegnato da Choco, il manga di Granblue Fantasy è ispirato all’omonimo videogioco di ruolo giapponese sviluppato da Cygames. Ambientata in un mondo fantasy, ricco di isole fluttuanti e di creature fantastiche, la storia vede per protagonista il giovane eroe Gran e la misteriosa Lyria. Tuttora in corso in Giappone, la serie si compone attualmente di 5 volumi, pertanto verrà proposta in Italia a cadenza bimestrale a partire dal mese di settembre. Venduti a 6,50€ ciascuno, i volumetti presenteranno sovraccoperta e saranno acquistabili soltanto in fumetteria e online.



Nel mese di ottobre si continua poi col primo numero di Moriarty the Patriot, un fumetto di Ryousuke Takeuchi e Hikaru Miyoshi che racconta l’universo di Sherlock Holmes dal punto di vista del criminale James Moriarty. Non ancora conclusa in patria, la serie si compone al momento di cinque volumi. In Italia sarà proposta a cadenza bimestrale, in edicola e fumetteria, a soli 4,50€ a volume.



Sempre a ottobre Yusuke Murata, disegnatore di One-Punch Man, ci proporrà il volume autoconclusivo con le ricette e i segreti indispensabili per preparare piatti sensazionali, mentre i fan di Kentaro Miura potranno invece dilettarsi con la tanto attesa Berserk Official Guide Book, una vera e propria enciclopedia con tutti i segreti dei personaggi introdotti nel manga. Entrambi i volumi presenteranno sovraccoperta e saranno reperibile esclusivamente in fumetteria e online.

I fan di Shuzo Oshimi, autore di shojo manga del calibro di Sweet Poolside, I fiori del male e Boku wa Mari no naka, potranno invece leggere 'Shino-chan non sa dire il suo nome' (opera nota in patria come Shino-chan Wa Jibun No Namae Wo Ienai), un volume autoconclusivo che racconta la non facile vita di una ragazza con problemi di balbuzie. Proposto con sovraccoperta, il volume sarà acquistabile a soli 6,50€ nelle fumetterie di tutta Italia e online.

A novembre assisteremo all’avvento di tre opere che verranno proposte nel Bel Paese a cadenza bimestrale. Scritto e disegnato da Tsuyoshi Takaki, Black Torch è uno shonen di casa Shueisha con protagonista Jiro, un ragazzo dotato di capacità sovrannaturali e in grado di comunicare con gli animali. Kaho Miyasaka, autrice de “Il filo rosso”, ci proporrà invece 'Barairo no Yakusoku', una travolgente storia d’amore ambientata in un particolare periodo storico.



L’ultima novità prevista per novembre è poi il manga originale da cui è stato tratto l’anime di Citrus, vera e propria hit dell’inverno 2018. Composto al momento da 9 volumi, lo yuri manga del momento arriverà in Italia in edizione con sovraccoperta e sarà venduto a soli 6,50€, in fumetteria e sul negozio online dell’editore.

Quale delle varie opere annunciate leggerete? Fateci conoscere le vostre preferenze attraverso i commenti!