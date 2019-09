Psycho Pass 3, l'anime sci-fi ha finalmente una data di uscita!

Psycho Pass 3 sta finalmente per tornare, dopo una lunga attesa dalla produzione della seconda serie televisiva. Tra le cure di Production I.G., famoso studio di animazione, l'anime poliziesco a tema fantascientifico debutterà il prossimo mese in Giappone, ma questa volta con una data specifica!

Proprio recentemente, paradossalmente, avevamo parlato del mancato coinvolgimento di Urobuchi alla trilogia di Synners of the System, sceneggiatore della famosa saga thriller. Infatti, è stato annunciato che lo scrittore di produzioni animate sta per iniziare un nuovo progetto in computer grafica, fissato per il mese di dicembre. Non si sa, dunque, se Urobuchi sia stato confermato nel suo ruolo per la terza stagione, ma considerando il prossimo debutto di Psycho Pass 3 è lecito aspettarsi che il suo lavoro per Production I.G. sia già terminato.

Quindi sì, con tutta probabilità lo sceneggiatore ha contribuito alla realizzazione della terza serie televisiva, anche se la conferma dovrebbe arrivare prossimamente con un trailer dedicato. In ogni caso, tramite un leak di Spy che trovate in calce alla notizia, è stato rivelato che la terza stagione debutterà il 24 ottobre, per un numero di episodi ancora imprecisato. Inoltre, non sappiamo se il sequel arriverà in Italia, in quanto l'editore Dynit, detentore delle licenze delle prime due stagioni, non si è ancora sbilanciato a riguardo. Non ci resta, in definitiva, che attendere maggiori informazioni verso la line-up dedicata all'animazione per la stagione autunnale.

E voi, invece, non vedete l'ora che inizi Psycho Pass 3? Fateci sapere cosa ne pensate dell'attesissimo sequel dell'anime poliziesco con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.