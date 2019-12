Psycho-Pass 3: annunciato un nuovo film in arrivo nella stagione primaverile

L'ultima puntata di Psycho-Pass 3 ha rivelato che la serie animata riceverà un nuovo lungometraggio, intitolato Psycho-Pass 3: First Inspector. Il film arriverà nelle sale giapponesi in primavera, e sarà disponibile in streaming esclusivamente sulla piattaforma Amazon Prime Video, sia in Giappone che nel resto del mondo.

Inoltre, lo staff dell'anime ha comunicato che il lungometraggio farà parte di una compilation. Alla produzione del film ritornerà il cast della terza stagione, e presenterà una nuova opening di nome "Syntethic Sympathy" ad opera dei Who-a Extendend, gli stessi artisti che finora hanno lavorato sulla serie.

La terza stagione di Psycho-Pass 3 ha avuto inizio il 24 Ottobre su Amazon Prime Video e ha visto la trasmissione di 8 episodi, ciascuno dei quali della durata di un'ora. Alla direzione della serie è tornato il regista Naoyoshi Shiotani presso lo studio di Production I.G., mentre il mangaka Akira Amano è ritornato nel suo ruolo di character designer.

L'anime originale di Psycho-Pass si è mostrato per la prima volta nel 2012, ed è andato in onda per ben 22 episodi. La stagione successiva, la seconda, ha ridotto sensibilmente il numero di puntate scendendo a 11, ed è stata trasmessa a partire dall'ottobre 2014.

Qualche mese più tardi, in Giappone è stato annunciato il film di Psycho-Pass; Funimation - attualmente - ha pubblicato l'edizione home video delle due stagioni più il film.

In Italia, invece, l'anime è stato curato dalla Dynit.

Abbiamo riepilogato le varie tecniche viste finora nella terza stagione di Psycho-Pass. Vi ricordiamo che oltre alla versione anime della terza stagione, è disponibile anche una trasposizione manga.