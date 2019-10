Psycho Pass 3: in arrivo anche una trasposizione manga, svelata la data d'uscita

La nuova stagione di Psycho Pass sta per arrivare, e i fan non vedono l'ora di immergersi nuovamente nelle atmosfere sci-fi della serie, che dopo una lunga attesa arriverà con la terza stagione. Ma non finisce qui, è in produzione anche una trasposizione manga.

Nella giornata di lunedì, infatti, l'applicazione di Shueisha Shonen Jump Plus ha rivelato che la terza stagione di Psycho Pass riceverà un adattamento manga, che farà capolino sull'app mobile il 26 ottobre. La trasposizione sarà curata da Saru Hashino, che si era già occupato dell'adattamento della seconda stagione.

La terza stagione di Psycho Pass sarà disponibile in Giappone a partire dal 24 ottobre, e avrà 8 episodi in totale da un'ora ciascuno. Al di fuori del territorio nipponico la serie sarà visibile in streaming sulla piattaforma Amazon Prime Video.

La prima stagione di Psycho Pass si mostrò a tutti nel 2012 e andò avanti per ben 22 episodi. La seconda ne conteneva 11, e successivamente il franchise continuò a espandersi tramite dei lungometraggi a partire dal 2015.

Recentemente la serie ha ricevuto tre nuovi film facenti parte di Psycho Pass: Sinners of the System project. Il primo, Sinners of the System Case.1 Tsumi to Batsu (Crime and Punishement), è arrivato in Giappone lo scorso 25 gennaio, mentre il secondo - First Guardian - è stato distribuito il 25 febbraio. Il terzo, infine, Psycho-Pass: Sinners of the System Case.3 Onshū no Kanata ni (In the Realm Beyond Is ), ha raggiunto le sale giapponesi l'8 marzo.

Qualche giorno fa è stato rilasciato il trailer della terza stagione di Psycho Pass.