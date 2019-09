Psycho Pass 3, finalmente online il trailer della nuova stagione!

Dopo una lunga attesa durata 5 anni, Psycho Pass sta per tornare con la terza serie, proponendo al pubblico una nuova storia poliziesca nel mitico immaginario fantascientifico scritto da Gen Urobuchi. Inoltre, nelle ultime ore è trapelato in rete persino un trailer promozionale per la terza stagione.

Il 24 ottobre, dopo diversi anni di stop tra film e trilogie cinematografiche, debutterà sul piccolo schermo Psycho Pass 3, terza parte della serie televisiva di carattere thriller molto conosciuta anche nel nostro Paese. Per 8 settimane, l'anime ci accompagnerà durante l'inizio della stagione autunnale, grazie alla curiosa scelta di promuovere le singole puntate dalla durata di un'ora ciascuna.

Vi abbiamo già mostrato la nuova Key Visual dell'anime, a cui adesso si accompagna un trailer per presentare al pubblico i nuovi protagonisti dell'opera. Non abbiamo conferme se i personaggi protagonisti della prima stagione, a cui la community si è molto affezionata, prenderanno parte alla nuova storia, ma vi terremo aggiornati qualora avessimo ulteriori novità. In ogni caso, salvo differenti questioni di licenze in Italia, l'anime dovrebbe arrivare sottotitolato su Amazon Prime Video, ma ci teniamo a sottolineare che dedicheremo una news a riguardo nel momento in cui il distributore venisse confermato anche da noi.

Vi rimandiamo, dunque, al video promozionale in calce alla notizia, invitandovi a lasciarci tra i commenti le vostre prime impressioni su Psycho Pass 3.