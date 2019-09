Psycho Pass 3: rivelati key visual e numero di episodi della nuova stagione

La tanto attesa terza stagione di Pshycho Pass sta finalmente per concretizzarsi, dal momento che arriverà in Giappone nel corso del prossimo mese. Dopo l'annuncio di qualche giorno fa della data d'uscita, oggi sono trapelati key visual e il numero di episodi che comporranno la stagione.

La terza stagione di Psycho Pass conterà 8 episodi dalla durata di un'ora ciascuno. Sui social i fan della serie sci-fi hanno espresso le loro perplessità a riguardo, sostenendo che sarebbero troppo pochi soprattutto dopo aver aspettato diverso tempo dalla seconda stagione.

E' anche vero che la quantità non è sinonimo di qualità, e un'ora per ogni episodio potrebbe tranquillamente bastare per definire la storia e lo sviluppo dei personaggi. Potremmo avere una stagione molto centrata narrativamente che non si perda in chiacchiere, e questa sarebbe sicuramente la migliore opzione, tuttavia a priori sono comprensibili i dubbi dei fan.

La terza stagione di Psycho Pass è in sviluppo presso Production I.G., e l'anime poliziesco farà il suo debutto il prossimo 24 Ottobre. Ancora non è noto se Urobuchi abbia lavorato alla nuova serie, tuttavia le voci di corridoio propendono per avvalorare questa ipotesi.

Nonostante la serie inizi tra poco, la Dynit - detentore delle due licenze - non si è ancora espressa per un ipotetico arrivo in Italia.