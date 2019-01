Psycho-Pass, annunciato un nuovo adattamento teatrale dell'anime originale!

Dopo la diffusione di due brevi spot televisivi dedicati al progetto Psycho-Pass: Sinners of the System, nello specifico del primo e del secondo caso, la Production I.G ha rilasciato novità legate all'opera originale scritto da Gen Urobuchi.

L'annuncio è stato rilasciato qualche ora fa, il franchise di Psycho-Pass sta ispirando un adattamento teatrale. Il progetto verrà messo in scena a Tokyo dal 18 al 30 aprile prossimo, e successivamente ad Osaka dal 4 al 6 maggio prossimo. La rappresentazione riguarderà una storia spin-off completamente originale e presenterà personaggi originali. Hiroki Suzuki (nella foto sotto) sarà il protagonista della commedia.

Al momento è stato confermato Hiroki Suzuki (foto in calce all'articolo) nei ruolo del protagonista dell'opera. Lo sceneggiatore della serie animata di Psycho-Pass, Makoto Fukami, sta attualmente scrivendo le sceneggiature per l'adattamento, mentre il regista Katsuyuki Motohiro si occuperà di dirigere lo spettacolo.

L'anime originale di Psycho-Pass, prodotto da Production I.G., è stato presentato per la prima volta nel 2012 su Fuji TV nel blocco noitaminA. In Italia, l'anime è pubblicato dalla Dynit. La serie ha una seconda stagione, della durata di 11 episodi, trasmessa in Italia in simulcast da parte di VVVVID.

Ricordiamo che il primo film di Psycho-Pass: Sinners of the System, dal titolo Psycho-Pass: Sinners of the System Case.1 Tsumi to Batsu (crimine e punizione), farà il suo debutto nelle sale nipponiche a partire dal 25 gennaio.