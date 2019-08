Psycho-Pass: arriva il live-action con un trailer inedito

L'anime distopico Psycho-Pass è ormai da anni in circolo grazie all'anime dello studio Productions I.G. e a cui ha collaborato anche la famosa mangaka Akira Amano, di Tutor Hitman Reborn!, con character design e un manga dedicato. Adesso per il popolare Psycho-Pass arriva un live action in versione spettacolo teatrale.

Così come fatto per tanti altri anime come Naruto con Song of Akatsuki, anche Psycho-Pass riceverà uno spettacolo teatrale in live action. Questo andrà in scena a Tokyo dal 25 ottobre al 10 novembre e seguirà la storia della prima stagione dell'anime. Lo spettacolo si intitolerà Psycho-Pass Chapter 1 -Hanzai Keisū- (Coefficiente Criminale) e sarà in scena allo Shinagawa Prince Hotel Stellar Ball della capitale nipponica.

Per l'occasione, oltre a divulgare le date di arrivo, lo staff ha messo su Youtube un video trailer della durata di quasi un minuto, dove possiamo ammirare i primi eventi dell'anime ma in versione live action, estremamente dark e con tanta suspance.

Di sicuro il video di Psycho-Pass è estremamente coinvolgente, con costumi di scena e oggetti che sembrano ben fatti e dettagliati. Lo spettacolo teatrale arriverà quasi in contemporanea con la terza stagione di Psycho-Pass, prevista sempre per il mese di ottobre.