Psycho-Pass: Sinners of the System avrà tre adattamenti manga, uno per ogni caso

Oltre alla trilogia di film che vedrà la luce il prossimo 25 gennaio, Psycho-Pass: Sinners of the System avrà anche altrettanti adattamenti manga, a cura di Natsuo Sai, già creatore di un'altra trasposizione precedente dedicato al franchise.

Nelle scorse ore il sito ufficiale della trilogia di pellicole cinematografiche dedicate a Psycho-Pass: Sinners of the System ha comunicato ai fan che il nuovo trittico di opere ricevere, ognuna, un suo adattamento manga cartaceo. I tre volumi saranno curati da Natsuo Sai, lo stesso autore che era già stato dietro al precedente manga dedicato al franchise di Psycho Pass, e cioè Psycho Pass: Ispettore Shinya Kogami.

Il primo dei tre tomi sopracitati verrà messo sul mercato da Mag Garden il 25 gennaio del 2019, in perfetta concomitanza rispetto al primo capitolo della trilogia cinematografica, Psycho Pass: Sinner of the System Case. 1 Tsumi to Batsu (Crimine e Castigo), di cui costituirà l'adattamento, con gli altri che presumibilmente seguiranno un itinerario simile.

La trilogia cinematografica Psycho-Pass: Sinners of the System, nel suo complesso, è suddivisa in tre "casi", che vede coinvolti diversi personaggi della serie, apparentemente collocati in punti diversi nella continuità temporale del franchise. Qui di seguito riportiamo, per chi fosse interessato, le informazioni principali che concernono ogni singolo capitolo: