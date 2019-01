Psycho-Pass: Sinners of the System, buon debutto per il primo film

Arrivano i primi dati del botteghino di Psycho-Pass: Sinners of the System, primo film della trilogia che ha visto il ritorno del franchise dopo anni di nulla. Il lungometraggio è in compagnia di altri titoli come Fate/stay night: Heaven's Feel II. lost butterfly e Love Live! Sunshine!! The School Idol Movie Over the Rainbow.

Il più in alto dei film animati della settimana è Fate/stay night: Heaven's Feel II. lost butterfly, sceso dal terzo al quarto posto durante la sua terza settimana di programmazione, con un totale di 1,167 miliardi di yen guadagnati finora. Il primo film incassò invece 1,5 miliardi di yen, mentre il terzo della saga, Fate/stay night: Heaven's Feel III. spring song, arriverà nella primavera del prossimo anno.

In settima posizione c'è il primo lungometraggio di Psycho Pass, Psycho-Pass: Sinners of the System Case.1 Tsumi to Batsu, diretto da Naoyoshi Shiotani e scritto da Ryo Yoshigami. Non ci sono ancora dati sugli incassi netti, ma i fan probabilmente guarderanno al risultato complessivo della trilogia, poiché il secondo e il terzo film, Psycho-Pass: Sinners of the System Case.2 First Guardian e Psycho-Pass: Sinners of the System Case.3 Onshū no Kanata ni ____, arriveranno rispettivamente nei cinema il 15 febbraio e l'8 marzo.

Altre comparse in classifica sono Love Live! Sunshine!! The School Idol Movie Over the Rainbow, arrivato all'ottavo posto durante la sua quarta settimana di proiezione, e Dragon Ball Super: Broly, al nono posto con un incasso totale di 3,837 miliardi di yen.