Psycho-Pass: Sinners of the System, ecco il nuovo trailer del terzo film

Nelle scorse ore il sito ufficiale della trilogia Psycho-Pass: Sinners of the System ha cominciato a trasmettere il nuovo trailer per il terzo e ultimo film del progetto, che vedrà protagonista Shinya Kogami. Come accompagnamento musicale i fan riconosceranno un remix della storica ending della serie originale.

Psycho Pass potrà anche aver visto la fine delle sue due serie animate e degli special televisivi, ma il franchise è tutt'altro che concluso, con la nuova trilogia cinematografica che ha fatto il suo esordio e non ha intenzione di fermarsi. Il primo "caso" del progetto Psycho-Pass: Sinners of the System ha debuttato nelle sale alla fine di gennaio, facendo registrare un buon successo di pubblico, mentre il secondo episodio è pronto ad approdare nelle sale questo venerdì, il 15 febbraio, nella speranza di ripetere il risultato.

Ovviamente però, l'attesa degli appassionati è tutta proiettata verso il terzo caso, Psycho-Pass: Sinners of the System Case.3 In the Realm Beyond Is ____, in uscita a partire dall'8 marzo, che vedrà tornare nel ruolo del protagonista il personaggio principale della serie originale, Shinya Kogami. In queste ore è arrivata un'importante novità in questo senso: il sito ufficiale del franchise ha messo a disposizione dei fan un nuovo trailer, che ci dà ulteriori indizi su cosa andremo a vedere tra poco meno di un mese.

Ma il breve filmato, che potete vedere riprodotto nella parte alta della presente notizia, non si limita solo a mostrarci il nostro ormai ex esecutore nelle scene d'azione a cui ci ha abituato, e anzi aggiunge un gustoso dettagli per tutti coloro che seguono la serie dalle origini: in sottofondo infatti, gli appassionati riconosceranno sicuramente la canzone che fungeva da ending per l'opera iniziale, e cioè "Namae no nai Kaibutsu" (Nameless Monster), anche se modificata per l'occasione da Masayuki Nakano.

Ricordiamo che Psycho-Pass: Sinners of the System Case.3 In the Realm Beyond Is ____ è diretto da Naoyoshi Shiotani, con la sceneggiatura che invece è appannaggio di Makoto Fukami, mentre ad animare la pellicola, come del resto le altre due, è tornata Production I.G.