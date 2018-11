Psycho-Pass: Sinners of the System, rilasciato il primo trailer della trilogia di film

Dopo l'annuncio ufficiale delle date di debutto dei tre film, è stato diffuso recentemente un video promozionale per la trilogia cinematografica Psycho-Pass: Sinners of the System, che include scene ed elementi chiave di tutti e tre i film.

Il video, lungo 1:33 minuti, contiene un estratto del tema musicale centrale della trilogia, la versione remixata di "Abnormalize" dei Ling Tosite Sigure e curata da Masayuki Nakano dei Boom Boom Satellites.

Come già anticipato il primo film, Psycho-Pass: Sinners of the System Case.1 Tsumi to Bachi, curato da Ryou Yoshigami, farà il suo debutto nei cinema giapponesi il 25 gennaio 2019. I biglietti possono essere acquistati in pre-vendita a partire dal 9 novembre 2018. Un biglietto per il cinema costa 3.900 yen e può essere utilizzato per tutti e tre i film. I fan che acquistano questo biglietto al cinema riceveranno in omaggio una cartolina originale.

Tutti e tre i progetti sono stati prodotti presso lo studio di animazione Production I.G. mentre TOHO si occuperà della distribuzione dei film. L'opera è legata alla serie animata originale de Psycho-Pass, diretta da Naoyoshi Shiotani (Blood +, Phantom of the Kill: Zero kara no Hangyaku, Tokyo Marble Chocholate) presso lo studio di animazione Production I.G e Tatsunoko Production.

La prima serie è attualmente disponibile su VVVVID.