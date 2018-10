Psycho-Pass: Sinners of the System, rivelate tre nuove key visual!

Buone nuove per i fan di Psycho-Pass! Diverse sono le informazioni, rilasciate durante il Tokyo International Film Festival, a proposito della trilogia cinematografica Psycho-Pass: Sinners of the System, tra cui e date ufficiali di debutto dei diversi film e alcune key visual.

La trilogia cinematografica Psycho-Pass: Sinners of the System, nel suo complesso, è suddivisa in tre "casi", che vede coinvolti diversi personaggi della serie, apparentemente collocati in punti diversi nella timeline dell'opera. Qui di seguito potete avere un'idea del titolo dei tre capitoli e della data ufficiale del debutto:

Caso 1: Crime and Punishment (Tsumi to Batsu/Crimine e castigo) - 25 gennaio 2019. l film si concentra su Mika Shimotsuki e Nobuchika Ginoza . La sceneggiatura è stata curata da Ryō Yoshigami , autore dei romanzi Psyco-Pass Asylum e Psycho-Pass Genesis. La colonna sonora di chiusura è "Fallen," remixata da Masayuki Nakano.

(Tsumi to Batsu/Crimine e castigo) - 25 gennaio 2019. l film si concentra su e . La sceneggiatura è stata curata da , autore dei romanzi Psyco-Pass Asylum e Psycho-Pass Genesis. La colonna sonora di chiusura è "Fallen," remixata da Caso 2: First Guardian (Primo Guardiano) - 15 febbraio 2019. I protagonisti saranno Teppei Sugo e Tomonori Masaoka e la sceneggiatura è curata da Makoto Fukami . L'ending "All Alone With You" sarà remixata da Masayuki Nakano.

(Primo Guardiano) - 15 febbraio 2019. I protagonisti saranno e e la sceneggiatura è curata da . L'ending "All Alone With You" sarà remixata da Caso 3: Onshū no Kanata ni ( probabilmente In the Realm Beyond Is) - 8 marzo 2019. La storia si concentrerà su Shinya Kogami.

La notizia è giunta in occasione della proiezione ufficiale in anteprima dei primi due film al Tokyo International Film Festival tenutosi ieri, 27 ottobre 2018, in Giappone. Il progetto è stato annunciato per la prima volta nel marzo di quest'anno. Il sito ufficiale del progetto ha pubblicato le diverse informazioni sulle varie date di rilasci.

Tutti e tre i progetti sono stati diretti da Naoyoshi Shiotani presso lo studio Production I.G e saranno distribuiti dalla TOHO. Per ogni film è stata pubblicata una key visual che ritrae i diversi personaggi in diverse pose. Dalle tinte forti e i toni forti, le immagini rendono perfettamente l'atmosfera di Psycho-Pass.

Psycho-Pass nasce come serie animata originale prodotta da Production I.G. e trasmesso su Fuji TV dall'ottobre 2012. Diretto da Naoyoshi Shiotani e Katsuyuki Motohiro, e scritto da Gen Urobuchi, la serie è ambientata in un mondo distopico, precisamente nella Tokyo del 2112, e ruota attorno a Shinya Kogami, un Esecutore dell'Unità 1 della Sezione Anticrimine della Pubblica Sicurezza che sfrutta lo Psycho-Pass per lottare contro il crimine, e ad Akane Tsunemori, ispettore di polizia appena entrata nella squadra a cui appartiene Kogami. In Italia, l'anime è pubblicato dalla Dynit. La serie ha una seconda stagione, della durata di 11 episodi, trasmessa in Italia in simulcast da parte di VVVVID.