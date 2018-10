Psycho-Pass Sinners of the System: rivelati lo staff e il cast dei tre film

Il Tokyo International Film Festival (TIFF) ha rivelato lo staff e i membri del cast per Psycho-Pass Sinners of the System Case 1: Crime and Punishment e Psycho-Pass Sinners of the System Case 2: First Guardian, ovvero i primi due film animati, di tre, dedicati alla serie di Production I.G.

Naoyoshi Shiotani, già regista della serie animata, ritornerà nello stesso ruolo anche nei film. Il concept della storia, inoltre, proviene da egli stesso. Lo scrittore delle novel spin-off “Psycho-Pass Asylum” e “Psycho-Pass Genesis”, Ryo Yoshigami, si occuperà della sceneggiatura del primo film, mentre Makoto Fukami si occuperà della scrittura del “Case.2” e del “Case.3”.

Naoyuki Onda (Batman: Gotham Knight, Berserk The Golden Age Arc 1, 2 e 3, Gantz, Inuyashiki Last Hero), Kyoji Asano (Attack on Titan, Blood +, Guilty Crown), Yasuhiro Aoki (Street Fighter IV: The Ties That Bind, Phantom of the Kill – Zero Kara no Hangyaku (special), Amazing Nuts!) e Hisashi Abe (Chobits, Berserk (2016-17), Devil May Cry) saranno i Character Designers. Producition I.G si occuperà delle animazioni, mentre TOHO sarà il distributore dei film.

Kenji Nojima, Ayane Sakura, Hiroki Touchi, Kinryuu Arimoto e Tomokazu Seki ritorneranno a doppiare i loro vecchi personaggi, rispettivamente: Nobuchika Ginoza, Mika Shimotsuki, Teppei Sugo, Tomomi Masaoka e Shinya Kogami.

Entrambi i film verranno proiettati in anteprima al TIFF, che si terrà dal 25 ottobre al 3 novembre. I film verranno pubblicati in Giappone a partire da gennaio 2019.

Il primo film si concentrerà su Nobuchika Ginoza e Mika Shimotsuki. Il secondo, invece su Tomomi Masaoka e Teppei Sugo. Il terzo ed ultimo film presenterà il punto di vista di Shinya Kogami.



Cosa ne pensate? Cosa vi aspettate da questi film?