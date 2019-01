Psycho-Pass: Sinners of the System, svelata la data di uscita del secondo fumetto

Psycho-Pass: Sinners of the System è la nuova trilogia di film che ha proseguito la storia dell'anime Psycho-Pass, messo in disparte da qualche anno. Con l'annuncio dei lungometraggi, programmati rispettivamente per gennaio, febbraio e marzo, la casa editrice Mag Garden aveva dichiarato anche che sarebbero arrivati dei manga dedicati.

L'azienda giapponese ha informato i fan che Psycho-Pass: Sinners of the System Case.2 First Guardian, il manga tratto dal secondo film della trilogia, sarà serializzato sulla rivista Monthly Comic Garden a partire dal 5 marzo. Il primo capitolo debutterà però anche anticipatamente il 15 febbraio sul sito web della rivista Mag Comi, per celebrare l'arrivo della pellicola nelle sale, per poi fare tappa sul cartaceo.

Questo venerdì, Mag Garden ha pubblicato il primo volume dedicato alla storia iniziale della trilogia, Psycho-Pass: Sinners of the System Case.1 Tsumi to Batsu, insieme all'uscita nelle sale del lungometraggio. Il terzo e ultimo film arriverà l'8 marzo, mentre non ci sono ancora date ufficiali per la terza fase del manga, il quale narrerà proprio gli eventi finali.