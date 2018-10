Psycho-Pass Sinners of the System: svelate le date di uscita dei 3 film

Le date di pubblicazione dei tre film della trilogia di Psycho-Pass: Sinners of the System, sono state finalmente rivelate. I tre titoli usciranno nei primi mesi del 2019.

Il primo film, “Psycho-Pass Sinners of the System Case.1: Tsumi to Batsu”, che sarà incentrato su Shimotsuki Mika e Ginoza Nobuchika, sarà presentato in anteprima il 25 gennaio 2019. “Case.2: First Guardian” uscirà il 15 febbraio, mentre “Case.3: Onshu no Kanata ni” verrà pubblicato l’8 marzo 2019.

La sigla della trilogia sarà un remix di “abnormalize” di Ling Tosite Sigure. Ogni film avrà anche un tema finale, sempre remixato, delle canzoni degli EGOIST: "Fallen" per Case.1, "All Alone With You" per Case.2 e "Namae no nai Kaibutsu" per l’ultimo film. Queste canzoni, che erano originariamente presenti nella serie anime della TV, saranno remixati da Nakano Masayuki dei Boom Boom Satellites.

Psycho-Pass è un anime diretto da Naoyoshi Shiotani (Blood +, Phantom of the Kill: Zero kara no Hangyaku, Tokyo Marble Chocholate) e realizzato da Production I.G (prima serie) e Tatsunoko Production (seconda serie). Producition I.G si occuperà delle animazioni di questa trilogia, mentre TOHO distribuirà i film.

La prima serie è attualmente disponibile su VVVVID. Di seguito trovate la sinossi:

“In un futuro prossimo, lo stato mentale, la personalità e il potenziale criminale dei cittadini possono essere monitorati attraverso un sistema di scansione chiamato Psycho-Pass. Quando il Coefficiente di Criminalità di un individuo supera una certa soglia, la Sezione Anticrimine del Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha il compito di arrestarlo. Per farlo, Ispettori e Agenti ricorrono a speciali armi chiamate Dominator in grado di sparare solo ai cittadini con un Coefficiente di Criminalità superiore alla soglia.”