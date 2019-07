Psycho-Pass: Sinners of the System, i tre film si mostrano in un trailer

La società di distribuzione Neofilms ha recentemente pubblicato un trailer dedicato alla trilogia di Psycho-Pass: Sinners of the System. Il video, oltre a mostrare numerose scene delle tre pellicole, ha rivelato anche le date in cui il secondo e terzo film saranno disponibili a Hong Kong, ovvero il 29 agosto e il 12 settembre.

Il primo film, Psycho-Pass: Sinners of the System Case.1 Tsumi to Batsu (Crime and Punishment), è stato rilasciato nelle sale nipponiche il 25 gennaio classificandosi al 7° posto nel suo weekend di apertura. Il secondo film, Psycho-Pass: Sinners of the System Case.2 First Guardian, è stato rilasciato in Giappone il 15 febbraio mentre il terzo film, Psycho-Pass: Sinners of the System Case.3 Onshū no Kanata ni ____ (In the Realm Beyond Is ____), è stato distribuito nei cinema giapponesi l'8 marzo.

Production I.G si è occupato d'animare tutti e tre i film mentre TOHO ha pensato alla distribuzione. Masayuki Nakano (from Boom Boom Satellites) ha remixato la main theme della trilogia e l'ending theme di tutte e tre le pellicole. Il main theme della trilogia è "Abnormalize", l'ending theme di Case.1 è "Fallen", l'ending theme di Case.2 è "All Alone With You" e l'ending theme di Case.3 è "Namae no nai Kaibutsu" (Nameless Monster).

L'anime Psycho-Pass è stato trasmesso per la prima volta nel 2012, il tutto per un totale di 22 episodi. La seconda stagione dell'opera, composta da 11 episodi, è invece stata presentata in anteprima nell'ottobre 2014. Il franchise vedrà il sopraggiungere di una terza stagione a ottobre.