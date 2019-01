Psycho-Pass: Sinners of the System, la trilogia verrà proiettata in 4D

Psycho Pass sta per arrivare con la nuova trilogia animata Psycho-Pass: Sinners of the System durante quest'anno. Il sito ufficiale ha appena rivelato un'esclusiva di cui potranno godere gli spettatori che andranno a guardare le nuove pellicole animate nei cinema giapponesi.

Ebbene, i film di Psycho-Pass: Sinners of the System saranno tutti proiettati nei cinema nipponici in 4D, ovvero oltre al famoso 3D viene aggiunta un'ulteriore "dimensione" alla visione del film aggiungendo effetti fisici come poltrone che si muovono, schizzi d'acqua, getti d'aria fredda e calda che aiutano l'immersione dello spettatore nella storia. I film saranno disponibili anche in 4DX e MX4D e, inoltre, gli spettatori giapponesi che acquisteranno il biglietto riceveranno come regalo un'immagine con una character visual preparata dal character deisgner Naoyuki Onda.

Il primo film di Psycho-Pass: Sinners of the System, dal titolo Psycho-Pass: Sinners of the System Case.1 Tsumi to Batsu (crimine e punizione), sarà proiettato in Giappone dal 25 gennaio, con Naoyoshi Shiotani alla regia e Ryo Yoshigami alla sceneggiatura. Il secondo film Psycho-Pass: Sinners of the System Case.2 First Guardian arriverà nelle sale nipponiche dal 15 febbraio, con la stessa regia ma con Makoto Fukami che si è occupato della sceneggiatura. Infine, l'ultimo episodio della trilogia, Psycho-Pass: Sinners of the System Case.3 Onshū no Kanata ni ____ (Nel reame successivo c'è ____), arriverà nei cinema giapponesi dall'8 marzo, nuovamente diretto da Shiotani e sceneggiato da Fukami. Tutti i film della trilogia sono animati da Production I.G., mentre la TOHO si occupa della distribuzione. Masayuki Nakano si è occupato delle musiche remixando le theme song della trilogia.