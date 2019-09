Psycho-Pass: Sinners of the System, Urobuchi non ha partecipato al progetto!

La trilogia di film di Psycho-Pass: Sinners of the System ha recentemente terminato la propria corsa nei cinema nipponici lo scorso 12 settembre, con la proiezione del terzo e ultimo film dell'ultimo progetto legato alla fantascientifica opera poliziesca. Tuttavia, dai crediti dei lungometraggi trapela un curioso dettaglio.

Nel mondo dell'animazione sono molti i nomi che hanno contribuito a rendere popolare nella cultura di massa i progetti televisivi. Tra di essi, Gen Urobuchi porta sulle spalle il fardello di uno scrittore famoso ma anche molto criticato da una cerchia di appassionati. Lo sceneggiatore, infatti, è diventato celebre nell'industria soprattutto per aver lavorato a titoli del calibro di Fate/Zero e Psycho Pass, al cui apice, nel bene e nel male, vi è Puella Magi Madoka Magica, vera gallina dalle uova d'oro per lo studio Shaft.

Nonostante questo, il progetto cinematografico di "Sinners of the System", legato al franchise di Psycho Pass, non ha visto alcun coinvolgimento dello sceneggiatore alla trilogia, nonostante abbia partecipato alla stesura di entrambe le stagioni dell'anime. Il che è molto curioso, anche in virtù della terza stagione della serie animata sci-fi in produzione, dove attualmente il team al lavoro non è ancora stato confermato. Che uno sceneggiatore non partecipi a un'opera dello stesso franchise a cui ha lavorato non è una cosa poi insolita, com'è successo con il sequel di Eureka Seven affidato a un talento diverso dall'amato Dai Sato, e potrebbe indicare che Urobuchi sia al momento impegnato con la nuova serie o, ancor più improbabile, a un nuovo titolo di prossima uscita.

E voi, invece, cosa ne pensate del non coinvolgimento di Urobuchi in Psycho Pass: Sinners of the System?