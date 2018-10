Psycho-Pass: Sinners of the System, rivelata ufficialmente la data del debutto!

Come sapete Psycho-Pass, serie animata distopica, tornerà presto con una nuova trilogia cinematografica con titolo Psycho-Pass: Sinners of the System. Tuttavia da quando è stato fatto l'annuncio, non è mai stato rivelato molto su questo progetto, pensato per mettere in luce i vari aspetti di quel mondo fantascientifico.

Ora possiamo tirare un sospiro di sollievo, in quanto sono state rivelate ufficialmente le date di uscita dei primi due film della trilogia. I due capitoli saranno, infatti, proiettati in anteprima al 31° Tokyo International Film Festival il 7 ottobre prossimo.

Già annunciata all'inizio di quest'anno, la nuova trilogia cinematografica su Psycho-Pass, con sottotitolo Sinners of the System, si concentrerà su cinque personaggi diversi. Al momento sappiamo che i primi lungometraggi avranno una durata di 120 minuti, il che porta a pensare che i film occupino un'ora ciascuno. I fan sembrano contenti di questi nuovi aggiornamenti su Psycho-Pass.

Le informazioni sono ancora scarse, sappiamo che il primo dei tre film si intitolerà Case 1: Crime and Punishment e vedrà protagonisti Mika Shimotsuki e Nobuchika Ginoza, e il secondo film, intitolato Case 2: First Guardian, si concentrerà su Teppei Sugo e Tomonori Masaoka e, infine, l'ultimo capitolo, dal titolo Case 3: Beyond the Vengeance, si focalizzerà sulla figura di Shinya Kogami.

Ogni film sarà indipendente l'uno dall'altro e verranno ambientati in diversi punti della linea temporale principale dell'anime e questo ha portato molti fan a fare ipotesi sul "quando" e sul "dove" questi capitoli potrebbero collocarsi. Attualmente la teoria è che il primo film possa fungere da prequel e l'ultimo da sequel della serie. Fortunatamente a dirigere questa trilogia cinematografica ci sarà il regista della serie animata, Naoyoshi Shiotani.

Per chi non la conoscesse, Psycho-Pass nasce come serie animata originale prodotta da Production I.G. e trasmesso su Fuji TV dall'ottobre 2012. In Italia, l'anime è pubblicato dalla Dynit. La serie ha una seconda stagione, della durata di 11 episodi, trasmessa in Italia in simulcast da parte di VVVVID.

Diretto da Naoyoshi Shiotani e Katsuyuki Motohiro, e scritto da Gen Urobuchi, la serie è ambientata in un mondo distopico, precisamente nella Tokyo del 2112, e ruota attorno a Shinya Kogami, un Esecutore dell'Unità 1 della Sezione Anticrimine della Pubblica Sicurezza che sfrutta lo Psycho-Pass per lottare contro il crimine, e ad Akane Tsunemori, Ispettore di polizia appena entrata nella squadra a cui appartiene Kogami.