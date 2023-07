Pubblicare il tuo manga su Jump+? Sì, con il nuovo contest di Shueisha!

I dati riguardanti Jump+ parlano chiaro: è un successo, con oltre 2,6 milioni di utenti attivi al giorno! Ma i progetti di Shueisha per la sua creatura non finiscono qui: in occasione dell'anniversario di World Maker β, app compresa nel servizio di Jump+, è in arrivo oggi non solo la sua versione aggiornata, ma anche un contest incredibile!

World Maker permette all'utente di creare il proprio manga, dallo storyboard al layout delle tavole, dal character design agli sfondi, dando la possibilità anche a "chi non sa disegnare", come affermato da Jump+ stessa, di sviluppare la propria idea grazie alle infinite personalizzazioni e modelli presenti nel servizio. Sono state implementate, inoltre, nuove funzioni che rendono possibile animare il proprio progetto, creando cortometraggi e pubblicità. Ma arriviamo ora al World Maker Manga Contest!

Dal 1 agosto al 1 ottobre gli utenti potranno inviare la propria opera e il vincitore non solo riceverà un premio in denaro pari a 500.000 yen (3100 euro), ma potrà pubblicare il suo manga su Jump+ con i disegni di Taishi Tsutsui (We never learn). E non finisce qui! Shueisha ha deciso di lanciare altri due concorsi, in concomitanza al sopracitato: il World Maker Anime Contest in collaborazione con Netflix e il World Maker Film Contest, che vede la co-partecipazione di TOHO. Ecco spiegato il motivo del perché, all'inizio, parlavamo delle nuove funzionalità di animazione. Potete ben immaginare la natura dei premi!



Lanciati con l'intento di promuovere l'app e di, perché no, scoprire nuovi talenti, questi concorsi rappresentano una grande opportunità per realizzare il sogno di molti appassionati: diventare mangaka!

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe creare il vostro manga e vederlo su Jump+? Fatecelo sapere nei commenti! Nel frattempo restate aggiornati sui nuovi manga di Weekly Shonen Jump che hanno debuttato a giugno 2023.