È stata pubblicata la classifica dei 10 manga più venduti nella storia di Shōnen Jump

Quando si pensa alla produzione fumettistica nipponica, e in particolare a quella di matrice giovanile/popolare, il pensiero non può che correre a Weekly Shōnen Jump. E per celebrare i trionfi della rivista-cardine di Shueisha, è stata pubblicata recentemente la classifica dei 10 manga più venduti di sempre tra quelli serializzati sul settimanale.

La lista, pubblicata mercoledì dall'account twitter denominato “mangaxrepublic” e mutuata dai dati relativi alle vendite di Jump diffusi dalla casa editrice nel corso degli anni, offre un (limitato) campionario di trionfi commerciali, capaci di entrare, sin dagli esordi delle loro rispettive serializzazioni, nell'immaginario collettivo dei lettori, sia giapponesi che mondiali. Per quanto negli ultimi periodi Shueisha sia impegnata a dare battaglia alla diffusione incontrollata dei leak, che sta progressivamente piegando – e forse, anche rimodulando – le logiche e le consuetudini produttive/distributive su cui la celebre azienda ha fondato nel tempo la propria egemonia culturale, è pur vero che i dati emersi da questa classifica non solo ci rendono conto del grado di fidelizzazione perenne che i lettori continuano a mostrare nei confronti delle produzioni di Jump, ma testimoniano nel contempo la vitalità di molte delle sue opere, anche tra quelle più recenti.

A dominare la lista dei 10 manga più venduti nella storia di Weekly Shōnen Jump (e in questo caso, nella storia tout court delle produzioni fumettistiche nipponiche) non può che figurare One Piece. La magnum opus di Eiichiro Oda occupa, infatti, il gradino più alto del podio, grazie alle 516 milioni di copie in circolazione, di cui la porzione più consistente – come per buona parte dei suoi omologhi – è stata venduta proprio sul suolo giapponese. Un dato, questo, di per sé senza precedenti, che sarà anche destinato ad aumentare di volume nel corso dei prossimi anni, dal momento che il manga è ancora lontano dal terminare la propria serializzazione.

Sui due gradini successivi del podio, a debita distanza dagli inarrivabili dati di One Piece, si posizionano – guarda caso – Dragon Ball e Naruto. Il primo, come abbiamo osservato nell'articolo in cui ripercorriamo i motivi per cui Dragon Ball non è stato incluso nei Big Three, ha portato l'industria dei manga – e degli anime che ne traducono audiovisivamente le storie – verso quella legittimazione culturale di cui oggi godono pienamente e in termini transnazionali: e le 300 milioni di copie vendute dall'opera capostipite di Toriyama ne rappresentano a riguardo la summa simbolica. Al punto da staccare, di ben 50 milioni di unità, un manga decisamente più recente come Naruto, di cui, appunto, sono state vendute 250 milioni di copie.

Ai piedi del podio si posiziona una delle opere-simbolo di Shōnen Jump: ovvero Slam Dunk. Il fumetto di Takehiko Inoue, di cui figurano ben 170 milioni di copie in circolazione, ha cambiato per sempre i linguaggi dello spokon, entrando definitamente nel gotha dei lavori immortali di Jump nel gennaio 1995: mese in cui la rivista di Shueisha pubblicò il suo numero più iconico (nonché più popolare di sempre), ovvero il 1334, che da solo ebbe una tiratura di sei milioni e mezzo di copie. Un unicum nella storia dei manga.

In quinta e sesta posizione abbiamo, invece, due opere linguisticamente e produttivamente opposte: ovvero Kochikame (con 157 milioni di copie vendute) e Demon Slayer (che ha raggiunto le 150 milioni di copie in circolazione). Se l'opera di Osamu Akimoto ha fatto della longevità e dell'andamento rarefatto ed episodico dei suoi intrecci la matrice stessa del suo immortale successo commerciale (è stata serializzata dal 1976 al 2016, con 200 volumi all'attivo) il manga di Koyoharu Gotoge, al contrario, ha dato vita ad un fenomeno editoriale assolutamente fulmineo, vendendo nel solo 2020 (e basandoci sui soli dati nipponici) ben 82 milioni di copie, terminando il proprio corso seriale nel giro di un lustro.

Discorso diverso vale per i manga che occupano le ultime posizioni della Top 10. Bleach, in qualità di terzo esponente dei Big Three, ha contribuito a generare all'inizio del Millennio uno dei fenomeni culturali più radicali nella storia delle produzioni fumettistiche nipponiche, vendendo circa 130 milioni di copie; mentre per un'opera come Jojo, che occupa l'ottavo posto della classifica, i dati di vendita non riguardano solamente la rivista giovanile di Shueisha, ma sono da accumulare alle copie serializzate sul mensile seinen Ultra Jump, su cui il manga di Araki è stato pubblicato a partire dal 2005, per un totale complessivo di 120 milioni di copie.

Anche i fanalini di coda della classifica sono poi rappresentati da manga decisamente diversi, capaci di superare, in tempi e secondo linguaggi differenti, la soglia delle 100 milioni di copie in circolazione: stiamo parlando di Ken il guerriero (scritto da Buronson e disegnato da Tetsuo Hara) e di My Hero Academia, con il manga di Horikoshi che ha tagliato questo importante traguardo da poche settimane, risultando così l'ultima pubblicazione, in ordine di tempo, ad ottenere questo straordinario risultato.

Su Cenere. Appunti da un lutto è uno dei più venduti di oggi.