Pubblicata la key visual dell'anime Boruto: Naruto Next Generetions per il 2019

Vediamo cosa ci mostra l'immagine promozionale dedicata alla trasposizione animata di Boruto: Naruto Next Generetions per quanto riguarda il prossimo anno, diffusa nell'ambito della Jump Festa 2019 ancora in corso.

La Jump Festa 2019 sta sfornando un'enormità di annunci relativi a tutti i maggiori franchise legati all'animazione e ai manga giapponesi. Ovviamente, in una manifestazione di così grande importanza non poteva di certo mancare l'erede di uno dei pilastri del manga moderno: Boruto: Naruto Next Generetions.

Proprio in occasione dell'evento dedicato all'opera in questione, è stata pubblicata una key visual che pubblicizza la trasposizione animata che la serie continuerà a vedere pubblicata settimanalmente anche nel corso del 2019.

Come potete constatare anche voi stessi nell'immagine riportata in calce alla notizia, protagonisti di questa illustrazione sono tutti i personaggi principali della serie: da Boruto, ovviamente, a Sarada e Mitsuki (che però è girato di spalle, che il suo tradimento non si sia risolto nella maniera che tutti speriamo?), senza dimenticare tutti i componenti degli altri team, tutti immersi nel clima festoso del Villaggio della Foglia a cui siamo tanto abituati.

Che ne pensate? Siete impazienti di vedere come si evolverà la trasposizione animata di Boruto: Naruto Next Generetions ora che si appresta ad adattare gli eventi del manga? Fatecelo sapere nei commenti!