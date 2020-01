Pubblicata la Key Visual della nuova serie Digimon Adventure: Ψ

Il 2020 sembra presentarsi come l'anno della rinascita dei Digimon, grazie alla nuova serie anime ufficializzata nei giorni scorsi dalla stessa Toei Animation, dal nome Digimon Adventure: Psi in cui torneranno protagonisti Tai e Agumon, stavolta però leggermente cresciuti, come è possibile vedere nella nuova Key Visual.

Manca poco più di un mese alla pubblicazione sul suolo giapponese di Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, in cui vedremo l'addio definitivo di Kizuna al mondo dei Digimon, dopo ben venti anni di serie e pellicole legate al brand. Tuttavia i fan possono tirare un sospiro di sollievo, vista la nuova serie annunciata, di cui è trapelata in rete anche una Key Visual ufficiale, che potete trovare in fondo alla pagina.

Come riportato dalla stessa Toei Animation, che si occuperà della produzione di Digimon Adventure: Psi, torneranno Taichi Kamiya e Agumon, protagonisti della prima generazione dei mostriciattoli che vivono nel Digiworld, un universo integralmente e unicamente composto da dati informatici, situato in un piano parallelo rispetto al nostro mondo, legato a quest'ultimo tramite portali immateriali e connessioni Internet.

Prevista per il mese di aprile 2020, almeno per quanto riguarda la trasmissione in Giappone, la serie si incentrerà sulle avventure dei due protagonisti durante l'ultimo anno di elementari di Taichi, e la gestione del progetto da parte di Toei Animation promette una buona realizzazione.