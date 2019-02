Pubblicata la sinossi dell'episodio 94 di Boruto: Naruto Next Generations

Scopriamo insieme cosa ci attende nel prossimo episodio, il numero 94, dell'anime Boruto: Naruto Next Generations, che si concentrerà ancora una volta sull'approfondimento del rapporto tra padre e figlia. Quale nucleo familiare andremo a seguire in questo momento di relax della serie?

Boruto: Naruto Next Generations è arrivato alla conclusione del suo arco narrativo più longevo e, probabilmente, meno apprezzato dagli appassionati. Con il ritorno di Mitsuki al Villaggio della Foglia e il Team 7 che si è finalmente ristabilito nella sua completezza, è giunto il momento per la trasposizione di prendere fiato dalla prolungata tensione a cui il climax della saga ci aveva abituato.

Proprio per questo motivo gli ultimi episodi della serie si sono concentrati su quello che è un aspetto da sempre molto importante nel mondo creato da Masashi Kishimoto: la famiglia. In particolare il focus sembra essersi spostato soprattutto sul rapporto padre-figlio, con l'ultima puntata, ad esempio, che ci ha mostrato come Naruto ha cercato di entrare in connessione con la piccola secondogenita Himawari.

Nelle ultime ore, grazie alle informazioni che trapelano direttamente dalle pagine dello Weekly Shonen Jump (riportato per noi dalle pagina Facebook di Boruto Explorer), abbiamo avuto la possibilità di conoscere quella che è la sinossi del prossimo episodio, il numero 94, in uscita il prossimo 17 febbraio e che continuerà su queste tematiche, intitolato "La grande gara culinaria!":

"Choji e Chocho partecipano ad una grande competizione gastronomica in famiglia!

Ecco le attività speciali per il giorno della famiglia: una gigantesca gara di abbuffata! Choji e sua figlia partecipano come una squadra di famiglia. A sorpresa però, gli sponsor della competizione hanno un certo trucco speciale apposta per loro.

Cosa farà Choji questa settimana!

Ci mostrerà un modo di mangiare da veri uomini?

Nello stesso giorno della gara, Choji fa però arrabbiare sua moglie Karui! Dopo aver ricevuto qualche consiglio da Chocho è molto ansioso di dimostrare qualche comportamento galante. Purtroppo non sembra che Karui l'abbia presa bene!"

Insomma, sembra che anche il prossimo futuro di Boruto: Naruto Next Generations ci regalerà un giorno nella famiglia di uno degli shinobi che tanto abbiamo imparato a conoscere nella serie originale.