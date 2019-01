Pubblicata una nuova key visual per il remake di Fruits Basket

Dopo i trailer e i vari character design che si sono susseguiti nel corso delle scorse settimane, ecco che arriva una key visual inedita che ci mostra come sia davvero cambiato lo stile di Fruits Basket rispetto alla serie originale. Andiamo quindi a dare un'occhiata.

La fine del 2018 è stata un crescendo di emozioni per tutti i fan di Fruits Basket, che hanno metabolizzato la notizia di remake della trasposizione animata dell'opera originale creata da Natsuki Takaya, il tutto con un lavoro che mira ad adattare in maniera più fedele il materiale fornito dall'autrice utilizzando uno staff completamente rinnovato.

Nelle scorse settimane infatti, abbiamo assistito alla pubblicazione di una grande quantità di character design e ad alcuni trailer, che però non riuscivano completamente nel tentativo di dimostrare come questo remake (voluto dalla stessa Takaya) fosse intenzionato a reinventare radicalmente l'immaginario che i fan avevano conosciuto con la prima serie. Ora, grazie ad una key visual inedita, abbiamo l'opportunità di farcene un'idea più chiara.

Come potete vedere nell'immagine riportata nel post Twitter in calce alla notizia (appartenente all'utente moetron), il nuovo design curato da Masaru Shindo si discosta vistosamente dai primi ventisei episodi prodotti dallo Studio Deen, per uniformarsi più convintamente a quello del manga originale. Tohru Honda sembra infatti portare quel giusto mix di moderno e di nostalgico che può fare breccia nel cuore degli appassionati.

Ricordiamo che il remake di Fruits Basket è previsto per l'aprile di quest'anno, e narra la storia di Tohru Honda, studentessa di liceo orfana di entrambi i genitori, che vive accampata nel bosco in un tenda da quando il nonno paterno le ha chiesto di trovarsi una nuova sistemazione in attesa che la sua casa venga ristrutturata.

Durante una passeggiata, la ragazza scopre che Yuki Sohma, un suo compagno di classe, vive vicino a dove si trova lei e, coinvolta in uno scontro tra il ragazzo e suo cugino Kyo, scopre casualmente che tutti i membri della famiglia Sohma, quando vengono abbracciati da una persona del sesso opposto, si trasformano in un animale dello zodiaco cinese. Decide allora di aiutare i nuovi amici a spezzare la maledizione.