Pubblicata una nuova splendida color spread di Golden Kamui

Nelle scorse ore è trapelata sui social network una nuova copertina a colori dedicata al manga di Golden Kamui, che sta continuando ad avanzare nella sua trama e a raccogliere consensi in giro per il mondo. Vediamo che cosa ci mostra questa pagina speciale.

Satoru Noda e il suo Golden Kamui stanno rapidamente acquistano popolarità, e quello che doveva essere un manga di nicchia si è trasformato in un successo che ha di molto travalicati i confini nipponici, che sta ora tentando di consolidare la sua posizione come manga emergente di maggior spessore degli ultimi anni.

Non a caso è stato prodotto un adattamento animato (anch'esso di successo), e non sorprende neanche che tale trasposizione sia stata rinnovata per una seconda stagione. Il manga dal canto suo continua il proprio percorso, avendo ormai superato i centoottanta capitolo serializzati.

Nelle scorse ore è stata quindi pubblicata da alcune fonti facenti parte dei social network (come potete vedere nel post Twitter di SP Manga riportato in calce alla notizia) una color spread proprio appartenente al manga di Golden Kamui. In questa illustrazione a colori possiamo osservare il nostro protagonista, Sugimoto, mentre si alza la sciarpa sul volto, cappello in testa e zaino con fucile sulle spalle, sorridendo in un'atmosfera che potrebbe essere quella del crepuscolo o quella dell'alba, a seconda dell'interpretazione data a quella luce.

Golden Kamui tratta delle peripezie in Hokkaido, la regione più a nord del Giappone, di Sugimoto, un soldato che è sopravvissuto alla guerra russo-giapponese dell'epoca Meiji. Soprannominato durante la guerra "l'invincibile Sugimoto", comincia quella che sarà la sua personale corsa all'ora, mentre parte alla ricerca di un misterioso tesoro che, tramite i suoi profitti, potrebbe aiutarlo a salvare dall'indigenza la moglie di un suo commilitone morto sul campo. Al suo fianco si schiererà una ragazza Ainu, che lo ha salvato quando il clima estremo stava per condurlo ad una morte atroce. Cosa li attende nel duro viaggio che hanno deciso di intraprendere?

La serie è pubblicata in Italia da JPOP, ed è ancora in corso.