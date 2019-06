Pubblicate le nuove foto del parco a tema di L'attacco dei Giganti di Universal Studios

Recentemente, gli Universal Studios Japan hanno annunciato che avrebbero inserito nuove attrazioni nel parco a tema Sailor Moon, Shin Godzilla contro Evangelion e L'attacco dei Giganti in occasione dell'iniziativa "Cool Japan". Il parco divertimenti aveva già preparato un trailer per L'attacco dei Giganti e ora si prepara ad aprire l'attrazione.

Il nuovo evento tratto dal manga di Hajime Isayama vedrà uno speciale teatro dal vivo in 3D intitolato "L'attacco dei Giganti THE REAL", che sarà messo in scena esclusivamente per un periodo limitato che va dal 31 maggio al 25 agosto. Essendo quindi partito già ufficialmente da qualche giorno, l'account Twitter Attack on Fans ha pubblicato un primo set di foto che potete vedere nei tweet in calce.

Lo spettacolo si rifà ad alcuni eventi che stanno accadendo ora nella seconda parte della terza stagione animata di L'attacco dei Giganti, ovvero la riconquista del Wall Maria da parte della Legione Esplorativa e che ha introdotto anche nuove scene animate create appositamente per l'evento agli Universal Studios Japan. Sono presenti anche alcuni membri della Legione che volano per il palco grazie al dispositivo di manovra tridimensionale e alcun statue realistiche del comandante Erwin Smith e del capitano Levi Ackermann.

Avete già pianificato il vostro prossimo viaggio in Giappone per andare a visitare l'attrazione? L'attacco dei Giganti è attualmente in onda con la terza stagione, di cui deve andare in onda l'episodio 18, disponibile dalle 18:00 di oggi su VVVVid con sottotitoli in italiano.